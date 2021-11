Milan, oggi trasferta decisiva a Madrid contro l'Atlético: info e dettagli

Quinto impegno stagionale in Champions League per il Milan questa sera; alle 21:00, infatti, i rossoneri di Pioli cercheranno la vittoria - obbligatoria per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale - contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

La gara, diretta dallo sloveno Vincic, sarà trasmessa in TV da Amazon Prime. La si potrà seguire anche con il live testuale di MilanNews.it.