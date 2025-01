Milan, Ordine: "Non esistono i miracoli, i miglioramenti avvengono col tempo"

Brusco risveglio dopo la parentesi felice e allegra di Riyad in cui il Milan del neo allenatore Sergio Conceicao ha vinto la Supercoppa Italiana. I rossoneri ieri si sono "svegliati" con l'esordio in campionato per l'allenatore portoghese e un deludente pareggio contro il Cagliari per 1-1 a San Siro. Oggi sulle colonne del Corriere dello Sport anche il collega giornalista Franco Ordine ha offerto il suo punto di vista sulla prestazione rossonera come pure sul momento attuale della squadra.

Le parole di Franco Ordine: "I miracoli, nel calcio, non esistono. E se esistono possono diventare una fatale suggestione. Sergio Conceiçao è il primo a saperlo. E nemmeno per un minuto, al ritorno da Riyad, ha pensato che con la sua sola presenza e l’imposizione delle mani sul capo dei suoi, è stato capace di risolvere tutti i problemi traditi dall’ultimo pezzo della stagione di Pioli e confermati puntualmente dalla prima parte della gestione Fonseca. Certo: le due rimonte contro Juve e Inter in Arabia possono fare da carburante per ridare slancio e ambizione al gruppo uscito depresso dai metodi dell’altro portoghese ma poi il calcio, in particolare quello italiano, pieno di difficoltà dietro ogni angolo, si incarica di dimostrare che non esistono appunto i miracoli e che i miglioramenti possono avvenire col tempo".