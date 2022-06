Milan, Origi lascia il Liverpool con 1 gol segnato ogni 159 minuti

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Divock Origi arriverà in rossonero con un totale di 65 reti in carriera in 302 presenze; storica è la sua permanenza nel Liverpool, con il quale, segnando 41 gol in 175 presenze (1 ogni 159 minuti), ha vinto da protagonista (doppietta in semifinale al Barcellona e sigillo in finale contro il Tottenham) una Champions League. In generale, il suo palmares conta 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Premier League, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa di Lega inglese e 1 Coppa d'Inghilterra.