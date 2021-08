Milan-Panathinaikos, in vendita a partire da 16€ i biglietti per l'ultima amichevole dei rossoneri

Dopo le gare in trasferta contro Nizza, Valencia e Real Madrid, il Milan torna a giocare in Italia e sabato 14 agosto alle 20.30 scenderà in campo a Trieste contro il Panathinaikos, per quella che rappresenta l'ultima amichevole del $ACM Fan Token European Summer Tour 2021 e l'ultimo test prima dell'inizio della stagione ufficiale.

I biglietti per assistere alla sfida dello Stadio Nereo Rocco, ultimo test estivo per la squadra di Mister Stefano Pioli in vista dell’esordio in Serie A contro la Sampdoria, sono ancora disponibili a partire da 16€.