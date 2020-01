Milan, Paquetà-Bernardeschi scambio improbabile

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Paquetà, sia per questioni legate al mercato che per le sue inquietudini personali che lo hanno portato a chiedere di non essere convocato per la gara di campionato col Brescia. Come riporta il Corriere della Sera, il ribelle brasiliano, che oggi parteciperà alla sfida di Coppa Italia col Torino, è oggetto di discussione con la Juve per uno scambio con Bernardeschi, ma si tratta di un’operazione al momento poco probabile.