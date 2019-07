Come riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Lucas Paquetà, che si trova ancora in vacanza dopo aver vinto la Copa America con il Brasile, si aggregherà al gruppo rossonero il 30 luglio, cioè quando la squadra milanista sarà rientrata in Europa dagli USA in vista dell'amichevole con il Manchester United in programma il 3 agosto a Cardiff.