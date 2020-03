Milan, per Elliott il "peccato originale" è la scelta di Giampaolo

Secondo Tuttosport, i vertici di Elliott accusano Maldini per il doppio errore commesso nell’acquisto di Piatek e Paquetà. Tuttavia, la mossa dipinta come il "peccato originale" dal fondo statunitense è un’altra, ovvero la decisione di puntare su Marco Giampaolo, un tecnico senza esperienza ad alti livelli. Una scelta che non ha pagato e che per Elliott e Gazidis ha di fatto condizionato l'intera stagione del Milan.