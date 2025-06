Milan, per Il Giornale continua il braccio di ferro con Theo Hernandez: la situazione

Secondo quanto riferisce Il Giornale, tra i giocatori in uscita dal Milan c'è anche Theo Hernandez il quale ha però rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita, facendo così sfumare i 30 milioni di euro promessi dal'Al-Hilal al Diavolo. Il giocatore piace all'Atletico Madrid, ma sarebbe anche propenso a restare in rossonero, andando eventualmente a scadenza nel 2026. Questo scenario, però, il club di via Aldo Rossi vorrebbe scongiurarlo in tutti i modi. Il braccio di ferro tra Theo e la dirigenza milanista continua

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2