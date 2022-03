Milan, per il Napoli (ri)prende quota l'opzione Kessie trequartista

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo le due partite consecutive giocate da centrocampista centrale, successive alle due panchine consecutive contro Sampdoria e Salernitana, Franck Kessie potrebbe essere nuovamente titolare, ma da trequartista, domenica al "Maradona" per la sfida al Napoli.

Due motivi

Sono due, nello specifico, le motivazioni che dovrebbero spingere Pioli a riproporre questa variante tattica, nonostante essa abbia funzionato a corrente alternata. La prima è di qualità della rosa: né Brahim Diaz né Krunic forniscono, al momento e per motivi totalmente differenti, le dovute garanzie nel ruolo di trequartista centrale. La seconda è di necessità: impossibile, ad oggi, pensare di far meno in mediana di uno tra Tonali e Bennacer.

Doti anti Napoli

Ed ecco servita l'opzione Kessie trequartista. L'ivoriano, nonostante non intenda rinnovare il suo contratto con il Milan in scadenza il 30 giugno 2022, resta comunque fondamentale all'interno del progetto tecnico di Stefano Pioli; la sua muscolatura, d'altronde, permette ai rossoneri un calcio molto aggressivo e di pressione, utile, probabilmente, a infastidire la grande tecnica e qualità dei calciatori del Napoli.