Milan, per il tabloid "The Sun" lo scambio Higuain-Morata si farà

Il Sun non ha dubbi: lo scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata si farà. L'attaccante spagnolo non fa ormai più parte del progetto tecnico di mister Sarri e il suo ritorno in Serie A, nonostante il forte pressing del Siviglia, sembra la migliore soluzione per tutti. Allo stesso tempo, il 'Pipita' non ha mai convinto il Milan e tornerebbe più che volentieri a lavorare col suo ex allenatore. Una trattativa difficile, visto il coinvolgimento di tre squadre (Chelsea, Milan e Juventus), ma che alla fine - almeno secondo il tabloid - vedrà arrivare la tanto attesa fumata bianca in questo mese di gennaio.