Milan, per Kessie secondo infortunio in carriera. L'ultimo stop era datato 2019

La notizia dell'infortunio di Franck Kessie è stata tanto sfortunata quanto inattesa. Il centrocampista ivoriano, infatti, non è solito subire noie muscolari o infortuni di qualunque tipo: per lui si tratta del secondo stop in carriera dopo i 4 giorni di assenza tra il 1 aprile 2019 e il 5 aprile 2019 per un'infiammazione al ginocchio.