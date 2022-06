Milan, per l'attacco Origi farà da spalla a Giroud

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa di capire gli sviluppi sul fronte mercato per quel che riguarda l’attacco, la certezza per Stefano Pioli è che il suo Milan avrà in rosa Olivier Giroud come perno principale per la stagione 2022/2023. La spalla al francese la farà, con ogni probabilità, Divock Origi. L’ex Liverpool è a un passo dall’approdo al Milan a parametro zero. La società rossonera si è mossa sul giocatore già nei mesi scorsi, e ora è pronta per chiudere la trattativa. Restano da capire bene le posizioni di Zlatan Ibrahimovic e di Marko Lazetic. Difficilmente arriverà un’altra prima punta in rosa.