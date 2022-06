Milan, per la difesa ci sono anche i nomi di Acerbi e Theate

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'affare Botman che sembra definitivamente saltato, con il difensore olandese del Lille che ha accettato, infine, la proposta del Newcastle e giocherà in Premier la prossima stagione e non in Champions, il Milan si guarda intorno per trovare la giusta alternativa. Secondo il QS uscito oggi in edicola, due papabili profili potrebbero essere quello di Francesco Acerbi, un ritorno dopo l'esperienza poco fortunata nel 2012, e Arthur Theate, difensore di 22 anni del Bologna.