Milan per lo Scudetto. Infortuni e mercato nodi cruciali, ma prima tre partite delicate

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la stagione del Milan è passata ad uno scorrimento a senso unico: tutto sullo Scudetto. L'addio all'Europa non è stato certamente accolto con entusiasmo - e ci mancherebbe altro -, ma con quel sano dispiacere che porta allo slogan: 'Ok, andiamo avanti e ripartiamo' che deve essere un must per ogni grande squadra.

9 punti prima di gennaio

Il primo obiettivo post gironi di Champions per i rossoneri è, dunque, quello di tornare a vincere in campionato. Alla fine del 2021 restano tre partite: Udinese (sabato 11 dicembre h 20:45 alla "Dacia Arena), Napoli (domenica 19 dicembre h 20:45 a San Siro) e Empoli (mercoledì 22 dicembre h 20:45 al "Castellani"). È necessario che Ibrahimovic e compagni riescano nell'intento di conquistare 9 punti su 9, in modo da confermare il primo posto al termine del girone d'andata e di rilanciarsi con vigore per quello di ritorno; senza dimenticare che, dal 2022, si attendono novità positive per la questione infortuni (si spera di avere contro la Roma la rosa al completo) e dal mercato (difensore centrale cercasi), nodi cruciali per la corsa Scudetto.

La probabile formazione rossonera

Primo step di questa prova del 9 è l'Udinese. Per il match di questa sera, Pioli recupera il solo Castillejo tra gli indisponibili delle ultime partite e non potrà contare su Plizzari, Kjaer, Calabria, Leao, Rebic, Giroud e Pellegri. Dunque, in porta ci sarà Maignan; in difesa agiranno Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra, con Tomori e Romagnoli centrali. A centrocampo panchina per Kessie, con Tonali e Bennacer titolari. Davanti l'unica opzione disponibile è Zlatan Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Saelemaekers a destra, Brahim Diaz al centro e Krunic a sinistra.