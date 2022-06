MilanNews.it

Come riporta Cadena SER, Marco Asensio piace molto al Milan. Oltre ai rossoneri, il suo agente avrebbe avuto poi dei contatti anche con altri club, come Juventus, Newcastle e un'altra squadra di Premier League. I Blancos attendono offerte, ma non si sposteranno dalla loro richiesta: per prendere Asensio servono 40 milioni di euro.