Milan, Piatek ha convinto. Mercato: ultimo sforzo

Il punto guadagnato contro il Napoli consente al Milan di rimanere al quarto posto in classifica e giocarsi molto nello scontro diretto di domenica sera contro la Roma. Ma prima di quell’impegno fondamentale, i rossoneri domani sera dovranno vedersela nuovamente contro il Napoli in Coppa Italia, e Gattuso sta valutando se schierare dal primo minuto Krzysztof Piatek. Il polacco ha convinto tutti per come ha approcciato al match di sabato sera, e stanno aumentando le possibilità di venderlo dall’inizio nei quarti di finale di coppa. Il tecnico calabrese dovrebbe comunque affidarsi a una formazione titolare, con pochi cambi, perché senza Europa League ora la Coppa Italia resta un obiettivo importante.

Con l’arrivo di Piatek e Paquetà il Milan si è rinforzato molto, ma potrebbe non bastare per restare aggrappato al quarto posto. Ecco perché la dirigenza sta cercando di ultimare il mercato con un ultimo acquisto, prendendo un’ala sinistra che possa dare respiro a Calhanoglu, ormai bersagliato anche dai tifosi milanisti. Leonardo ieri ha avuto un colloquio con l’allenatore e Gordon Singer a Milanello proprio per discutere delle ultime mosse, ma ci sono solamente 4 giorni a disposizione e il club deve spingere forte sull’acceleratore per concretizzare l’ultimo importante acquisto invernale.