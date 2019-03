Milan, Piatek vuole entrare nel club delle punte in rete al loro primo derby

L'impatto di Krzysztof Piatek nel Milan è stato devastante e domenica sarà ancora lui a guidare l'attacco rossonero nel derby contro l'Inter. Dopo aver segnato 8 gol nelle prime 9 presenze con il Diavolo, il bomber polacco vuole adesso entrare nel club delle punte in rete alla loro prima stracittadina milanese. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che ricorda alcuni giocatori che hanno segnato un gol al loro primo derby, come per esempio Nordhal, Altafini, Hateley, Papin, Inzaghi, Shevchenko, Kakà, Ronaldo, Ronaldinho e Ibrahimovic.