Milan, Pioli ha dalla sua anche numeri e risultati

Lo spogliatoio è con Pioli. E anche i numeri sono dalla sua parte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel 2020 il Milan ha raccolto 21 punti in 11 partite, tanti quanti quelli messi assieme dai rossoneri nelle precedenti 17 di campionato. La squadra milanista è andata a segno per la decima gara di A di fila. E poi c’è la difesa: dall’arrivo di Pioli il Milan ha collezionato 10 clean sheet, occasioni in cui ha tenuto la porta inviolata. Le statistiche, dunque, parlano chiaro: l’allenatore emiliano ha svolto un ottimo lavoro ed è in piena corsa per un posto nella prossima edizione dell’Europa League.