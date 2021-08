Milan: Pioli, settimana prossima decisiva per recupero di Ibra

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - "Ibrahimovic fisicamente sta sicuramente meglio, non ha ripreso a giocare con la squadra ma sta forzando. La prossima settimana sarà molto importante e se andrà come speriamo, potrà rientrare in squadra dopo la sosta": lo spiega Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Sampdoria in cui non sarà a disposizione lo svedese, ancora alle prese con il recupero dall'operazione al ginocchio. Un'assenza che pesa perché Ibra - spiega Pioli - è "leader tecnico e carismatico, è un punto di riferimento e sa che può essere determinante per la squadra e per se stesso. Non vede l'ora di allenarsi con la squadra". Sarà poi assente anche un altro giocatore fondamentale, Kessié, che si è infortunato al flessore. "Frank - racconta l'allenatore rossonero - ha avuto un'estate particolare, si è riposato, poi si è sposato, ha fatto un'Olimpiade poi è tornato e fatto dei test ottimi, sono cose che capitano. Credo che sia volontà da ambo le parti di rinnovare...". (ANSA).