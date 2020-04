Milan, Pioli si aspetta molto da Calhanoglu in zona-gol

Il Milan ha un evidente problema in attacco. I rossoneri, infatti, hanno segnato appena 28 gol in campionato, dato che certifica le difficoltà della squadra sotto-porta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli si aspetta molto non soltanto dai centravanti, ma anche da Calhanoglu, il milanista che tira di più (ha segnato 5 gol tra Serie A e Coppa Italia). Il tecnico milanista lo ha avvicinato alla porta, nella zona che preferisce: ora tocca a lui dare un contributo ancora maggiore.