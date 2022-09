Milan più esperto, Calabria conferma: "Abbiamo acquisito quello che ci serviva per migliorare"

MilanNews.it

Davide Calabria è intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Salisburgo-Milan soffermandosi anche sul girone dell'anno scorso: "Sicuramente ci è servito tanto, soprattutto le partite con Liverpool e Porto ci hanno fatto capire l'intensità che c'è in questa competizione. Il ritmo è molto più elevato rispetto all'Italia e abbiamo acquisito quello che ci serviva per migliorare dall'anno scorso".