Milan, possibile panchina per Piatek contro il Parma

Krzysztof Piątek non sta certamente vivendo la sua miglior stagione in carriera, con appena tre reti realizzate (due dal dischetto) in queste prime tredici giornate. Inoltre, il cambio in panchina Giampaolo-Pioli non ha restituito lo smalto della scorsa stagione al pistolero polacco, che sia con l’ex tecnico della Samp, sia con Pioli si è accomodato in panchina in qualche occasione. Uscito tra i fischi di San Siro sabato scorso, per Piątek si prospetta un’altra panchina contro il Parma, la terza da quando Pioli siede sulla panchina rossonera. Leao al momento pare in vantaggio, anche se il tecnico ex Fiorentina si porterà il dubbio fino alle ore precedenti alla gara del Tardini.