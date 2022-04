Milan, prezzi al ribasso per i biglietti nel rush finale di stagione: la tifoseria sarà determinante

Ad otto giornate dalla fine c’è tanto entusiasmo in casa Milan. I rossoneri, nel prossimo match di campionato valido per la trentunesima giornata in programma lunedì sera, ospiteranno il Bologna a San Siro inaugurando una serie di gare tanto decisive quanto accessibili a tutto il popolo rossonero.

La società rossonera ha infatti deciso di correggere la propria politica riguardo i prezzi dei biglietti, sfruttando naturalmente anche il ritorno allo 100% della capienza per gli impianti sportivi. Già dalla partita con il Bologna, tanti tagliandi delle poltroncine rosse o arancio ma anche del primo, secondo e terzo anello sono stati venduti a prezzi inferiori alla media. Anche per la sfida con il Genoa, in programma il prossimo 15 aprile, e per quella con la Fiorentina, prevista in linea teorica per il 1° maggio, è stato deciso un cambio radicale riguardo i biglietti. I posti per queste due gare sono ancora numerosi ma forse, ciò che fa certamente più piacere alla dirigenza milanista, è il fatto che quelli per Milan-Atalanta sono già quasi tutti esauriti.

Per la gara contro i bergamaschi, infatti, restano soltanto posti al secondo anello verde e al terzo anello rosso, rispettivamente al prezzo di dodici e nove euro. La sfida è comunque in programma tra quarantacinque giorni, dunque prossimamente saranno disponibili ulteriori biglietti per i tifosi. Un incontro di metà maggio troppo importante per la formazione di Stefano Pioli, che nell’ultimo mese e mezzo di stagione, in un rush finale ancora poco decifrabile ed intenso come non mai, potrà e dovrà contare su tutti i propri sostenitori.