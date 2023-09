Milan, prima da titolari per Pobega e Chkwueze

In vista del match del Milan contro il Newcastle, che avrà calcio d'inizio alle 18.45 a San Siro, ci sono diverse novità di formazione rispetto all'undici sceso in campo contro l'Inter. RImangono in panchina Kjaer, Reijnders e Pulisic per lasciare spazio a Tomori, Pobega e Chukwueze, con gli ultimi due all'esordio stagionale dal primo minuto.