Milan, prima gara in questo campionato senza segnare

Per la prima volta in questo campionato il Milan non è riuscito a segnare. I rossoneri aveva segnato almeno due gol a partita, tranne nella sconfitta contro la Juventus dove l'undici di Pioli ha trovato un solo gol. Nell'ultima gara del girone di andata è arrivata la prima volta segna reti all'attivo, almeno in Serie A. In Europa League e in Coppa Italia le gare a secco sono state contro Lille e Torino.