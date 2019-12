Milan, Primavera a tutto tondo

La Primavera rossonera allenata da Federico Giunti, ad oggi, ha fatto le seguenti cose: è prima in classifica, è nei Quarti di finale di Coppa Italia ed ha vinto il torneo Mamma Cairo di inizio stagione superando sia l'Inter in Semifinale che la Juventus in Finale. Un bilancio parziale, ma nutrito, rotondo, corposo.



Nel campionato di Primavera 2, i giovani rossoneri hanno avuto qualche difficoltà iniziale ad adattarsi alla nuova realtà, contro squadre che vivono in maniera molto importante le partite contro il Milan. Ma dal 9 novembre in poi, giorno del 5-0 sul Verona, la squadra di Giunti ha letteralmente cambiato marcia: da quel momento 4 vittorie consecutive e primo posto a quota 32 punti, con 6 lunghezze di vantaggio sul Verona stesso.



In Coppa Italia, sono ben tre le partite che il Milan ha dovuto sostenere per raggiungere i Quarti di finale. Due delle qualificazioni rossonere sono arrivate ai rigori, ma sia nel primo turno che nei 16esimi e negli Ottavi, il Milan ha sempre dovuto giocare in trasferta.



Le prime due partite di Coppa Italia sono state in Liguria: 2-2 con reti di Merletti e Pecorino e qualificazione ai rigori sul campo della Sampdoria a settembre e netto 5-1 sul campo dello Spezia ad ottobre, grazie alla doppietta di Daniel Maldini e ai gol di Olzer, Brescianini e Pecorino. Poi il recente successo sul Torino a Biella, 0-0 e qualificazione ai rigori. I rossoneri stanno dimostrando sul campo che il successo di inizio stagione nel Mamma Cairo non era solo un episodio di mezza estate.