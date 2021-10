Milan Primavera, gli impegni ufficiali fino alla sosta natalizia

Tra le squadre rossonere protagoniste in questo autunno calcistico sicuramente ci sarà anche il Milan Primavera. Questi, in particolare, gli impegni ufficiali della squadra di Giunti sia in casa che in trasferta. Spiccano, in particolare, le sfide con Juventus e Fiorentina:

Napoli (15/10, h15)

Lecce (23/10, h11)

Fiorentina (31/10, h10.45)

Verona (7/11, h12.45)

Juventus (19/11, h15)

Cagliari (28/11, h13)

SPAL (4/12, h11)

Sampdoria (11/12, h13)

Pescara (18/12, h13)

Bologna (21/12, h14.30)