Milan Primavera in campo alle 13 contro la Lazio: dove vedere il big match

Il Milan Primavera, dopo aver ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Youth League, torna a giocare quest'oggi in campionato dove nelle ultime uscite ha fatto più fatica. Settimana scorsa è arrivata la sconfitta contro il Cagliari, anche in virtù delle diverse assenze - che ci saranno anche oggi - per via dei giovani convocati in prima squadra: ora i rossoneri sono a due punti di distanza dall'Inter capolista.

Oggi i giovani rossoneri sfideranno la Lazio in quello che è un vero e proprio big match: i biancocelesti infatti occupano la terza posizione a una sola lunghezza di distanza dai rossoneri. La gara verrà giocata a Roma e sarà possibile seguirla in diretta televisiva su Sportitalia e con la consueta diretta testuale di MilanNews.it.