Milan Primavera, la sfida contro il Genoa è prevista per sabato 5 alle ore 11.00

Come comunicato in mattinata dalla Lega Calcio, la sfida fra Genoa Primavere e Milan Primavera si terrà sabato 5 febbraio alle ore 11.00 presso lo stadio Begato 9 di Genoa. La partita sarà visibile in diretta su SportItalia, canale 60 del digitale terrestre. La formazione di Federico Giunti viene da 4 vittorie di fila e si trova a 20 punti in classifica, mentre i liguri di punti ne hanno 21.