Schierato ancora dal primo minuto come trequartista da Stefano Pioli, Rade Krunic è stato decisivo contro il Torino in occasione del gol vittoria di Olivier Giroud: il bosniaco ha infatti fornito di testa l'assist per la rete del francese che ha permesso al Diavolo di portare a casa tre punti d'oro per la sua classifica in campionato.