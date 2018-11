Milan, problema muscolare per Rodríguez: ma non è grave

Piccolo infortunio muscolare per Ricardo Rodríguez, costretto a saltare l’amichevole tra Svizzera e Qatar giocata ieri a Lugano. Il problema, comunque, è di poco conto: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, già domenica, contro il Belgio in Nations League, Rodríguez dovrebbe essere regolarmente in campo. Lo stesso potrà poi succedere all’Olimpico nella sfida di campionato con la Lazio.