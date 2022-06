Milan, proposto il contest del miglior assist: le opzioni di Maignan e Messias

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha proposto un contest in cui mette a confronto due assist di Maignan e Messias: il primo contro la Sampdoria in campionato e il secondo con L'atalanta. Il club chiede ai tifosi di scegliere quale sia il più bello.

Best Assist of the Season @RafaeLeao7 scores, but which assist was better: @mmseize's or Messias'?



Il lancio di Mike o il pallonetto di Junior: quale assist vi è piaciuto di più?

@emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/AGhzdSjkXS