Milan, Pulisic miglior marcatore stagionale con 17 gol

Il Milan chiude la stagione di Serie A con una vittoria per 2-0 contro il Monza nella 38ª giornata e un ottavo posto in Serie A. I rossoneri hanno trovato la via del gol nel secondo tempo grazie a Matteo Gabbia, di testa su corner di Chukwu, e João Félix, su punizione. Con questo successo, il Milan chiude il suo 2024/25 con 63 punti in classifica. La partita è stata equilibrata nel primo tempo, ma il Milan ha saputo sfruttare le occasioni nella ripresa per portare a casa i tre punti. Il Monza, invece, termina la stagione all'ultimo posto con 18 punti.

In una stagione negativa per il Milan, segnata da delusioni sul campo e da un clima sempre più teso e critico tra i tifosi nei confronti della società, Christian Pulisic ha rappresentato una delle pochissime luci nel buio. L’americano si è distinto come il miglior marcatore stagionale del club rossonero, mettendo a referto ben 17 gol e 10 assist. Con le sue giocate, la sua determinazione e una continuità sorprendente, è stato senza dubbio il trascinatore di una squadra che, altrimenti, avrebbe faticato ancora di più a trovare punti di riferimento.