Milan, quanto è importante il rientro di Ibra

Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo domani sera contro il Benevento dopo aver saltato le ultime tre sfide del suo Milan (una per squalifica e due per un problema muscolare al polpaccio). Il rientro dello svedese, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, non è importante solo per l'apporto che potrà dare in campo, ma anche perchè lui ha la personalità per trascinare tutto il gruppo e alzare il livello di competitività e concentrazione.