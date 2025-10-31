Milan, quattro degli ultimi cinque gol sono arrivati dalla distanza

In vista di Milan-Roma, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "A San Siro, Milan e Roma si giocano molto più di tre punti. Entrambe partite come possibili outsider, rossoneri e giallorossi si sono confermati protagonisti assoluti della zona alta della classifica. La Roma di Gasperini, con sette vittorie nelle prime nove giornate, non partiva così forte dal 2017/18 e si conferma miglior difesa del torneo con appena quattro gol subiti.

Il Milan di Allegri, invece, è imbattuto da nove gare in tutte le competizioni e mostra una pericolosità crescente da fuori area - quattro degli ultimi cinque gol sono arrivati dalla distanza. Tra i numeri delle due squadre vige grande equilibrio, con i rossoneri avvantaggiati di un punto nella differenza reti. Una sfida di nervi e dettagli, con Dovbyk e Hermoso - entrambi a segno nell’ultimo turno - pronti a lasciare ancora il segno.

