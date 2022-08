Milan, quattro gol come l'ultima prima volta a San Siro

MilanNews.it

Alcune abitudini è bene che rimangano tali. Il Milan per esempio per il secondo anno consecutivo ha segnato 4 gol all'esordio stagionale a San Siro. L'anno scorso fu il Cagliari vittima dell'offensiva rossonera che fu alimentata da una punizione di Tonali, una doppietta di Giroud e da un gol di Brahim Diaz. Quest'anno cambia l'avversario, cambia il risultato e cambiano i marcatori ma non cambia la sostanza: 4 gol e tre punti.