Milan, quella volta che Chiellini giocò in rossonero

Chiellini con la maglia rossonera? È successo, anche se non lo ricorda quasi nessuno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore juventino disputò, nel marzo del 2000, con il Milan il Torneo di Arco riservato alla categoria Allievi. L’allenatore milanista era Ballardini. Chiellini fece molta panchina ma giocò da titolare la finale, vinta contro l’Inter. Il giocatore era in prova, ma non venne mai comprato.