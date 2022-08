Milan, questa sera la sfida contro l'Atalanta: il bilancio complessivo

MilanNews.it

Quella di questa sera sarà la 146esima sfida in assoluto per il Milan contro l'Atalanta, la settantaquattresima giocata in trasferta. Nei precedenti i rossoneri hanno ottenuto 33 vittorie e 24 pareggi, perdendo in sole 16 occasioni. In Serie A, invece, sarà la 125esima gara in assoluto oltre che la numero 63 lontano da San Siro. Nel massimo campionato italiano in casa dei bergamaschi, il Milan ha ottenuto 26 vittorie e 22 pareggi perdendo 14 volte.