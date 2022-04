Milan, Rebic ha giocato meno di Ibrahimovic: cessione possibile a fine stagione?

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il rendimento di Ante Rebic in questa stagione è molto al di sotto delle aspettative che la società e i tifosi pensavano in estate. L’esplosione di Rafael Leao e i troppi problemi fisici hanno relegato il croato a un ruolo marginale. Il non ingresso nel derby contro l’Inter in Coppa Italia, dovuto ad un problemino al ginocchio accusato durante il riscaldamento fra primo e secondo tempo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Rebic è ufficialmente un caso. L’ex Verona infatti, quest’anno ha giocato complessivamente meno minuti di Zlatan Ibrahimovic, che ha 12 anni in più. Per fare un confronto, Rebic è sceso in campo per 986 minuti (25 presenze), mentre Ibra per 1098 minuti (23 presenze). Oltre allo scarso minutaggio, è scarso anche l’apporto di Rebic: soli 3 gol. A questo punto la dirigenza rossonera potrebbe anche pensare ad una possibile cessione nel prossimo mercato estivo. Rebic è un ’93 e a settembre compirà 29 anni.