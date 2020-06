Ante Rebic ha preso parte al 40% dei 20 gol realizzati dal Milan nel nuovo anno solare in tutte le competizioni, segnando sette reti, compresa quella nella semifinale d’andata di Coppa Italia, condite da un assist. Inoltre il croato ha firmato sei degli ultimi 10 gol del Milan in Serie A, dopo che non aveva preso parte ad alcuna rete dei rossoneri in tutti i precedenti 18.