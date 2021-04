Milan, record su record in trasferta: 13 vittorie e 40 punti fuori casa

Parma-Milan termina 1-3, decidono le reti di Rebic, Kessie e Leao. L'ennesima vittoria esterna del Milan in Serie A, 40 punti in 15 partite fuori casa. I rossoneri hanno stabilito il loro record di successi in trasferta (13) in una singola stagione in Serie A e hanno eguagliato il loro record di successi fuori casa (16) in una singola annata considerando tutte le competizioni - al pari del 2004/05 e 1992/93.