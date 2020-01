Sky Sport riporta che Pepe Reina, portiere rossonero prossimo al trasferimento in prestito fino al termine della stagione all'Aston Villa, è stato inquadrato al Villa Park mentre seguiva la partita della sua prossima squadra contro il Manchester City. Purtroppo per il portiere spagnolo la prova dei padroni di casa non è stata positiva: i Citizens si sono imposti per 6-1.