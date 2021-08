Milan, rilancio commerciale anche sul nuovo mercato delle criptovalute e della blockchain

L’annuncio della sponsorizzazione della manica della divisa rossonera - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - certifica due cose: il rilancio del Milan, capace di risalire dai minimi storici del 2018-19 (57 milioni di ricavi commerciali contro gli 87 del 2015-16) attraverso un paziente lavoro di recupero del marchio e la sottoscrizione di oltre 20 partnership in un anno, e l’affermazione di un nuovo segmento di mercato, quello delle criptovalute e della blockchain. BitMEX, il primo sleeve sponsor del Milan per un valore stimato di 3-4 milioni annui (in aggiunta ai 10 di Emirates), è infatti una delle principali piattaforme di crypto derivati al mondo e si aggiunge a una platea che vede Socios e DigitalBits come nuovi sponsor di maglia principali di Inter e Roma, rispettivamente per 20 e 12 milioni.

Ma gli abbinamenti tra i club di calcio e queste nuove realtà dell’industria digitale - continua La Gazzetta dello Sport - non si esauriscono qui. La stessa Socios ha stretto accordi con una cinquantina di squadre, tra cui le italiane Juventus, Inter, Milan, Novara e Roma, per i suoi fan token, cioè monete digitali attraverso cui i tifosi possono avere sconti e acquisire il diritto di votare su alcune decisioni dei club come il colore delle maglie, la musica dei gol, gli avversari delle amichevoli.