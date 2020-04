Milan, rinnovo con Emitares e nuovi sponsor in arrivo

Da lunedì la compagnia finanziaria ROinvesting è entrata nella lista dei partner commerciali del Milan. L’accordo con la piattaforma di trading online è stato trovato fino al 2021, dove Milan e ROinvesting lanceranno una serie di campagne digitali globali per l'intera durata della partnership. Ma ciò che abbiamo appreso è che non sarà l’unico annuncio di questi giorni. Nel giro di qualche settimana verranno rivelati nuovi sponsor, compreso il rinnovo con Emirates fino a giugno 2022, al momento non ancora ufficiale. Una serie di annunci che vanno in controtendenza con il periodo complicato che sta vivendo il mondo del calcio a causa dell’emergenza sanitaria. Ma nonostante ciò il folto team dirigenziale che nel corso dei mesi è stato rinforzato da Ivan Gazidis (sono arrivati manager stranieri come Casper Stylsvig, James Murray e Alex Rasmussen) ha finalmente prodotto un risultato per il club. Ci sarà ancora da lavorare per aumentare i ricavi e provare a raggiungere i livelli di Juve e Inter, ma con un Milan fuori dalle coppe il compito è senza dubbio più complesso.

LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE DELL'EDITORIALE