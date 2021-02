Milan, ritorna Bennacer: l'ultima da titolare è del 13 dicembre. Senza di lui due sconfitte

Se c'è una cosa ottima del Milan di questa stagione è che nessuno è indispensabile. Non Zlatan Ibrahimovic, non Simon Kjaer, nemmeno Ismael Bennacer. Eppure l'algerino aveva impressionato per capacità e maturazione nella prima parte della stagione, dopo un'annata non straordinaria come quella scorsa. L'ex Empoli aveva attirato su di sé le attenzioni di tutti i club di Premier League, ma l'idea del Milan è quello di tenerselo stretto. Con lui non ci sono state sconfitte in questa stagione: la sua ultima gara è del 13 dicembre del 2020, Milan-Parma 2-2 (con rimonta) salvo poi finire in un tunnel da cui era uscito per qualche minuto contro il Bologna.