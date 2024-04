Milan-Roma, fischi per De Rossi alla lettura delle formazioni

Pochi minuti al fischio d'inizio di Milan-Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. San Siro caldissimo e soprattutto soldout, con il popolo rossonero pronto a sostenere la squadra per tutti i 90 minuti di gioco. Alla lettura delle formazioni avversarie lo stadio non ha risparmiato importanti fischi anche a Daniele De Rossi, tecnico dei giallorossi.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Terracciano; Adli, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp.: Boer, Rui Patrício; Angeliño, Karsdorp, Llorente; Aouar, Bove, Sanches, Zalewski; Abraham, Baldanzi, João Costa. All.: De Rossi.