Balotelli: "I giocatori del Milan camminano in campo, non può essere sempre di Pioli la colpa"

vedi letture

Intervenuto in diretta su Twitch, dell'attuale momento del Milan e di Stefano Pioli ha voluto parlare così l'ex rossonero Mario Balotelli. Questo un estratto delle sue interessanti dichiarazioni anche su Rafael Leao:

"I giocatori del Milan camminano, questo non è Pioli ma sono loro, che colpa ha l'allenatore? Leao è un mio amico e gli voglio bene e secondo me nell'1 contro 1 è uno dei migliori giocatori del suo ruolo, però se Rafa in 45 minuti non salta l'uomo mezza volta che colpe dobbiamo dare a Pioli?".