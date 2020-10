Milan-Roma, numeri e precedenti delle due squadre: dove sarebbero le due squadre senza rigori?

Questa l'analisi di Footstats per la gara tra Milan e Roma in programma lunedì sera. Questa l'analisi: "La gara del monday night metterà faccia a faccia due delle squadre che, dopo quattro turni, hanno ricevuto più rigori a favore nella Serie A 2020-2021.

Il Milan guarda tutti dall’altro con 3 tiri dal dischetto: 2 trasformati in gol (contro Bologna e Crotone) e 1 fallito (nel derby con l’Inter, ma ribattuto in gol). La Roma segue comunque da vicino i meneghini con 2 penalty: entrambi andati a segno (contro Juventus e Benevento).

E dando uno sguardo agli ultimi 5 Milan-Roma di campionato rintracciamo 2 massime punizioni. L’anno scorso, 2019-2020, per i padroni di casa, Calhanoglu gol. Nel 2016-2017, in favore degli ospiti, De Rossi gol. Ma dove sarebbero in classifica rossoneri e giallorossi se il rigore non fosse mai stato inventato? Il Milan continuerebbe a stazionare in vetta forte dei suoi 12 punti conquistati. La Roma sarebbe comunque a quota 7. Insomma, i tiri dal dischetto non hanno modificato l’esito degli incontri affrontati dai due club. Anche se… quelli di Kessie sul campo del Crotone e di Veretout in casa contro il Benevento rientrano nella definizione tanto cara ai fantallenatori di gol decisivo.Il bilancio dei precedenti, 85, tutti in A, sorride ai padroni di casa avanti per numero di vittorie, 47-19, e gol marcati, 148-91. Mentre i segni X ammontano a 19. La passata stagione fu segno 1 in schedina. Il 2, invece, risale al 2017-2018. Così il ritardatario è il pareggio. Con reti manca dal 2013-2014, 2-2, senza dalla stagione precedente, 2012-2013, 0-0.

Concludiamo ricordando i precedenti Milan-Roma alla quinta giornata di Serie A: 1984-1985, 2-1 (Di Bartolomei, Hateley, Cerezo); 1993-1994, 2-0 (Papin e Nava)."

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

85 incontri disputati

47 vittorie Milan

19 pareggi

19 vittorie Roma

148 gol fatti Milan

91 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Roma 3-1, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Roma 2-0, 28° giornata 2019/2020