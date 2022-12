Milan-Roma: San Siro verso il tutto esaurito. Già venduti oltre 60 mila biglietti per la Coppa Italia

MilanNews.it

Dopo un mese e mezzo di sosta per il Mondiale, i tifosi hanno voglia di Milan e la testimonianza è data dal fatto che San Siro è vicino al tutto esaurito per il primo match casalingo del 2023 contro la Roma in programma l'8 gennaio. Molto bene anche la prevendita per gli ottavi di Coppa Italia contro il Torino (l'11 gennaio alle 21): già staccati infatti oltre 60mila tagliandi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.