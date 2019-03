Milan, Romagnoli è incedibile. Inutili i tentativi dall’estero

Il Milan non ha alcuna intenzione di vendere il proprio capitano. Alessio Romagnoli è una colonna portante della squadra di Gennaro Gattuso e lo sarà per altri anni. Da via Aldo Rossi il messaggio è chiaro, qualsiasi offerta sarà rispedita al mittente. Nelle scorse ore in Inghilterra si è parlato di un possibile tentativo del Chelsea in estate, ma sia il giocatore che il Milan non hanno alcun motivo di prendere in esame l’eventuale offerta, soprattutto se la squadra dovesse andare in Champions. Ma già negli anni scorsi il Milan aveva rifiutato proposte importanti proprio dalla Premier League, con Chelsea e United in prima fila a tentare il difensore.

Inoltre è stato proprio Romagnoli a confermare recentemente di voler rimanere a lungo al Milan, con la fascia da capitano al braccio. L’investitura da parte del club l’ha responsabilizzato, Alessio è cresciuto molto ed è uno dei leader dello spogliatoio, ma soprattutto un leader tecnico, perché è uno dei difensori centrali più apprezzati in Italia. Il miglioramento di Romagnoli rispetto a qualche mese fa è evidente, il giocatore è maturato soprattutto mentalmente, ed è ora una guida per il resto della squadra.

Intanto ieri è stato convocato con la maglia del Brasile il centrocampista Lucas Paquetà. L’ex Flamengo aveva già preso parte a due amichevoli della Nazionale, ma ora grazie alle prestazioni importanti con il Milan ha ricevuto la chiamata. Sono 10 le gare giocate consecutivamente da quando è sbarcato in Italia, in cui ha messo a segno un gol e fornito due assist, in più è stato protagonista di ottime prestazioni, mostrando sacrificio e disponibilità verso i compagni.

In vista della partita contro il Sassuolo i rossoneri hanno recuperato pure Franck Kessie, uscito malconcio nel primo tempo di Lazio-Milan in Coppa Italia. Il giocatore ha smaltito la botta al quadricipite e sarà convocabile per sabato alle 18.00 contro i neroverdi.